Geschmeidige Gagmaschine beim Theaterspectacel

Schmeißfliege

Und das war nicht das Schlechteste, was diesem Abend passieren konnte: Seine „Schmeißfliege“ (so die Übersetzung von Mosca) stellt er so geschmeidig und aalglatt auf die Bühne von Kurt Pint, dass man ihm die paar Textverhaspler mit großem Vergnügen nachsieht.