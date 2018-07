Viel nackte Haut und skurrile Shows in Wien

Mit den beiden Produktionen SunBengSitting und Sons of Sissy tanzte, schuhplattelte, sang und jodelte sich der österreichische Choreograf Simon Mayer nicht nur in die Herzen der ImPulsTanz-Besucher, sondern auch weit darüber hinaus. Nun lädt er zum Release der daraus entstandenen Alben ein. Mit an Bord hat er dafür neben den Sons of Sissy auch noch Freunde und Überraschungsgäste. Und nach der Live-Musik verführen DJs zum Tanzen.