Kletterpark Anif: 2. Einbruch in nur einem Monat

Die drei noch unbekannten Männer trugen Jacken, deren Kapuzen sie tief ins Gesicht gezogen hatten. Einer hatte sich sogar mit einer Sturmhaube maskiert. Alle drei hatten Handschuhe an, einer hatte einen Rucksack für die vermeintliche Beute dabei. Die Bande schlug am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu. Zuerst brach sie den Kiosk des Waldbads in Anif auf, die beute dort war nur gering.