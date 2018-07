Eine Oberösterreicherin baute Schule in Ghana

„Ich will Menschen helfen“, sagt Verena Rösslhumer im „Krone“-Interview zu Elisabeth Rathenböck. Nach einem Volontariat in einem Waisenhaus in Ghana stand für sie fest, dass sie dort eine Schule bauen möchte. Heute besuchen 350 junge Menschen das Ausbildungszentrum. Sie gewinnen Wissenswettbewerbe, möchten Arzt oder Lehrer werden und haben Ideen, wie sie die Zukunft ihrer Dörfer gestalten können.