Illegal gehandeltes Elfenbein in EU nachgewiesen

Mehr als 100 Elfenbeinartefakte zum Test gekauft

Avaaz sieht in den Ergebnissen aus Oxford den Beweis, dass angeblich alte Ware in Wirklichkeit oft von kürzlich getöteten Elefanten stammt. Die Organisation hatte nach eigenen Angaben mehr als 100 Elfenbeinartefakte in zehn EU-Ländern gekauft und das Alter dann in Oxford über die Radiokarbonmethode bestimmen lassen. Alle Stücke waren als älter als 1947 ausgewiesen worden oder hatten keine Altersangabe. Der Studie zufolge waren jedoch nur knapp 26 Prozent tatsächlich antik. Rund 55 Prozent der analysierten Proben stammten aus der Zeit von 1947 bis 1990 - sie hätten also nur mit Zertifikat gehandelt werden dürfen.