90-Jähriger überschlug sich mit dem Auto

Es war ein arbeitsintensiver Dienstagabend für die Einsatzkräfte in Leoben: Um 17.30 Uhr, eine halbe Stunde, nachdem ein 43-Jähriger Rollstuhlfahrer in die Mur gestürzt und unverletzt geborgen worden war, mussten Teile von Feuerwehr und Rettung in Richtung Häuselberg weiterdüsen: Ein Fahrzeug hatte sich aus unbekannter Ursache überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben.