Wienerin mit Power: Tatort-Star und Musikerin

Musik war von Anfang an ein großer Bestandteil meines Lebens, da mein Vater auch Musiker ist. Es war für mich die natürlichste Sprache, in der ich sprechen konnte, mit der ich in eine andere Welt entfliehen konnte. Meine Musik ist meistens in Zeiten entstanden, in denen ich in schwierigen Phasen war. Es fällt mir dann leichter, Songs zu schreiben. Diese wirken dann wie eine Art Therapie. Musikalisch bewege ich mich gerne nicht nur in einem Genre. Das ist in den ersten drei Madita Alben ganz gut zu hören. Ein Mix aus Pop, Jazz und Electro. Auch interessiert mich, mit meiner Stimme und deren Facetten zu experimentieren, dabei entdecke ich immer wieder Neues.