Von der Feier direkt zum Einsatz

Drei Tage lang stand das 150-Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Straßwalchen im Mittelpunkt. Von Freitag bis Sonntag feierten über eintausend Besucher mit. Gerade als die Abbau-Arbeiten am Montag abgeschlossen waren, wurden sie zu einem Brand im Ortsteil Brunn gerufen. „Wir hatten uns alle nach den anstrengenden Tagen kurz in die Betten gelegt“, sagt Ortkommandant Martin Beitschek. Nach nur sieben Minuten erreichten sie den Unglücksort - ein Hoflader stand in Vollbrand. Zuvor war der einheimische Lenker (63) des Fahrzeugs in Richtung Frankenmarkt unterwegs, als er bemerkte, dass Rauch und Flammen aus dem Motorraum stiegen. Im Bereich der Ortstafel Brunn hielt er an und verständigte die Einsatzkräfte. 29 Mann der Feuerwehr rückten an und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Das Fahrzeug konnte nicht mehr gerettet werden, es entstand Totalschaden. Ein Kamerad wurde leicht verletztMittels Wärmebildkamera wurden weitere Hitzequellen kontrolliert und immer wieder aufflackernde Flammen gelöscht. Die Bundesstraße B1 war während der Arbeiten zeitweise komplett gesperrt, später aber wieder einspurig befahrbar.

Ein Feuerwehrkamerad wurde beim Einsatz leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er wenig später aber in häusliche Pflege entlassen werden.