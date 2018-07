Heißer Kampf um Caleta-Cars Erbe

Salzburg erzielte in der Bundesliga nur neun Prozent der Tore per Kopf. Gilt zwar auch für „Vize“ Sturm. Rapid (21%), LASK (16%) und die Admira (14%) liegen da total und in Prozentpunkten aber vorne. Vielleicht hat Onguéné aufgrund dieser Zahlen einen Vorteil: Der Ex-Stuttgart-Amateur netzte vergangene Saison fünfmal. Einmal öfter, als Ramalho, Pongracic und Caleta-Car zusammen!