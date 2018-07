Die „HeldenBar“ eröffnet am Wiener Heldenplatz

Direkt eingegliedert in das bunte Treiben der Stadt ist die HeldenBar eng mit Wien verbunden. Das spiegelt sich auch in der Getränkekarte wider. Signature Drink der HeldenBar ist die Falstaff Cocktailkreation des Jahres „Sound oft he Ring“ by Kan Zuo, eine Hommage an die Stadt Wien. Daneben bietet die Lounge & Cocktailbar selbstgemachte Limonaden und frische Säfte, leichte Sprizz Variationen, Weine vom Weingut Hagen sowie eine Vielzahl weiterer Cocktails an. Zubereitet werden diese vom Bar-Team um Andreas Trattner, Barmann des Jahres 2015, und Tom Herber, den Cocktailliebhaber bereits aus dem P7 Rooftop und dem schwarzen Kamel kennen. Wer seinem Gin Tonic zu seinem ganz persönlichen Heldentrank machen möchte, kann sich zudem an dem von The Botanist bereitgestellten Kräutergarten bedienen.