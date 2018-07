Jahr des Sports statt Olympia in Graz

Die Grazer Olympia-Träume haben sich bekanntlich in Luft aufgelöst. Der Sport soll in Graz in den kommenden Jahren dennoch einen hohen Stellenwert haben. Schwarz-Blau will circa zwei Millionen Euro in das Projekt „Sportjahr 2021“ investieren, gefördert werden soll damit insbesondere der Kinder- und Jugendsport.