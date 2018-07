„Bereit für Verlängerung“

Weit mehr als die Zukunft beschäftigt ihn freilich die Gegenwart. Ulmer startet Sonntag in einer Woche im Cup bei Oedt in seine elfte (!) Bullen-Saison. Der Geruch neuer Bestmarken regt beim stillen Genießer den Appetit an. Weswegen er nach Camp-Ende in Bramberg die Kohlenhydratspeicher gleich beim Lieblings-Italiener „Nabucco“ im Volksgarten aufgefüllt hat. „Ich fühle mich wie mit 27 und noch fitter“, erklärt Andi. Bedeutet: 49 Einsätze wie in der vergangenen Rekordsaison sollen es auch heuer werden. Dann würde Ulmer als erster Kicker im Dosen-Reich die Hürde von 400 Pflichtspielen überspringen.