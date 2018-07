Radfahrer beging nach Unfall in Graz Fahrerflucht

Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag. Gegen 9.20 Uhr fuhr eine 17-jährige Grazerin auf dem Radweg in der Wickenburggasse in Richtung Osten. Als sie einen weiteren Radfahrer überholen wollte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zu einer Frontalkollision, beide stürzten. Der Mann blieb bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes am Unfallsort, fuhr aber davon, bevor die Polizei eintraf. Seine Daten sind daher nicht bekannt.