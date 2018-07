Neue Generation: Tag für Tag eine fixe Größe

Aufgewertet hat Ford gleichzeitig den Komfort an Bord

Mit einem Laderaumvolumen von 1656 Litern ist bereits der innenstadttaugliche Courier ein echter Laderiese, der durch seinen funktionell ausgestatteten Innenraum für den Transport von fünf Personen ebenso taugt, wie als Partner für sperrige Lasten. Volle 2410 Liter schluckt die Tourneo Mittelklasse in Form des Connect, wer sich für den Grand Connect entscheidet, bekommt nicht nur die Option auf zwei weitere Sitzplätze, sondern auch weitere 210 Liter Laderaumvolumen dazu. Am oberen Ende der Tourneo Familie, die sich stets durch seitliche Schiebetüren und eine große Heckklappe auszeichnet, steht der Custom mit bis zu neun Sitzplätzen. Dieser ist in allen Varianten genauso wie der Grand Connect (auch mit fünf Sitzplätzen) für Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigt.