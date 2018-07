„Summer of Love“: Weiterer Top-DJ im Line-Up

Techno und Tech House stehen am Samstag am Programm. Neben Maceo Plex kommt Produzentin, Sängerin und DJane Nina Kraviz endlich wieder nach Wien und überzeugt ihre Fans on stage. Die gebürtige Russin gehört zu den wenigen internationalen weiblichen DJ-Superstars und ist seit Jahren auf den weltweit größten Musikfestivals zu Gast. Ebenfalls mit dabei: DJ Rush. Bereits seit Jahren gilt er als eine DER Größen in der internationalen Technoszene und kaum ein anderer Künstler kann Mister „Motherfucking Bass“ Major Rush das Wasser reichen. Allein mit seiner Bühnenpräsenz bringt der gebürtige Amerikaner seine Fans weltweit zum Ausrasten und auch in Wien ist eine Performance der Extraklasse garantiert!



Auch der Rest des Line-Ups liest sich wie das Who-is-Who der Szene: Blawan, Reset Robot und Hot X sorgen für Stimmung an den Decks. Nationalen Support erhalten sie von Sutter Cane, Philipp Straub, Steve Hope, Chris Nait, Crazy Sonic, Anna Ullrich, DLV aka Danny La Vega und Danny.