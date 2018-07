Nadelstich für Linz: Flughafen Budweis macht ernst

Es ist der nächste Nadelstich für die Betreiber des Airport in Hörsching bei Linz: Nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass die Austrian Airlines die Wien-Verbindung am selben Tag wie Ryanair seine London-Flüge einstellen wird und es damit wohl ab Ende Oktober noch einmal ruhiger in Linz wird, rüstet Budweis auf. Eine Autostunde von Freistadt entfernt schwingt sich der ehemalige Militärstützpunkt dazu auf, ein internationaler Flughafen zu werden.