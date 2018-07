„Schadzi“ steht für Genuss mit orientalischer Note

Vegetarisch, vegan, glutenfrei

Die 36-Jährige lebt seit sechs Jahren in Linz, hat zuvor in Teheran eine Buchhaltungs-Ausbildung gemacht und ein Geologie-Studium absolviert. „Aber keine Angst, es ist keine Erde in unserem Essen“, lächelt Hanif. Seit dreieinhalb Monaten tischt Shadi im Schadzi Wraps und Quiches auf, zudem gibt’s täglich ein Menü. Vegetarisch, vegan und glutenfrei sind die drei Eigenschaften, die die Gerichte prägen. Die Chefin variiert viel, probiert regelmäßig neue Kombinationen aus. Was typisch Persisch ist, wenn’s ums Essen geht? „Safran, Reis, Kurkuma, Pistazien, Gewürze und Nüsse“, kommt’s zurück.