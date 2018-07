Iran will 300 Millionen € in bar einfliegen lassen

Verwendet Iran das Geld für Terrororganisationen?

Auch in Deutschland sei man über die iranischen Pläne informiert. Was das Vorhaben allerdings so brisant macht und Israel und die USA verärgern dürfte: Das iranische Regime nutzt immer wieder Bargeld in Euro oder Dollar, um Milizen im Krieg in Syrien oder Terrororganisationen im Kampf gegen Israel zu finanzieren.