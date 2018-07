Polizei fasste zwei Werkzeug-Diebe

Aufgrund von Videoaufnahmen waren die Gesichter der Kriminellen bekannt: Als die beiden, ein Deutscher (30) und ein Armenier (19), in einem Baumarkt in Zell am See auftauchten, setzten Mitarbeiter sofort einen Alarm ab. Danach konnten Beamte das Duo auf frischer Tat erwischen und festnehmen. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurde Diebesbeute gefunden und sichergestellt.