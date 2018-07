Salzburger Polizei warnt vor „Phishing Mails“

• Seriöse Unternehmen fordern niemals via Mail Passwörter etc!

• Internetseiten, auf denen man sensible Nutzerdaten eingeben muss, erkennt man an den Buchstaben „https“ in der Adresszeile der Webseite und einem Schloss- oder Schlüsselsymbol. Auch sind sichere Webseiten an einer grün hinterlegten Adresszeile oder Zertifikatszeichen erkennbar!

• Überprüfen Sie die Adresszeile im Webbrowser!

• Richten Sie die Seite zB Ihres Bankzugangs als Favorit in ihrem Browser ein, um sicher nur diese offizielle Seite zu nutzen!

• Schutz durch Passwörter: Verwenden Sie nicht das Passwort für mehrere verschiedene Dienste! Je länger das Passwort - desto schwerer zu knacken! Verwenden Sie mindestens acht Zeichen sowie eine zufällige Reihenfolge von Groß- und Kleinschreibung! Das Passwort soll auch Zahlen und Sonderzeichen beinhalten!

• Nutzen Sie Passwort-Safes zum Merken Ihres Passworts!

• Bei Unsicherheit ob ein Passwort weitergegeben wurde: Kontaktieren Sie sofort den Betreiber der Homepage und ändern Sie das Passwort!