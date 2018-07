Polizisten als Party-Crasher bei illegalem Fest

Via Handynachrichten war die Party spontan organisiert worden und im Wald in Sandl trafen sich die 200 Feierwütigen, die keine Lust auf organisierte und genehmigte Zeltfeste oder Disco hatten. Laute Musik hatten sie dennoch aufgedreht und so gab´s Beschwerden bei der Polizei. Die fragte beim Waldbesitzer nach und der wusste von keiner Party.