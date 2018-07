Butterbrot schmeckt auch nach Eis!

Schon jetzt ist klar: Es ist eine tolle Saison für die Eisverkäufer in Oberösterreich! Schließlich ging’s schon im April los In der Landeshauptstadt trifft etwa der Eis Greissler mit seinen regionalen Köstlichkeiten die Geschmacksnerven: „Vor allem die fruchtigen Sorten kombiniert mit Topfencreme kommen bei den Linzern gut an. Aber auch speziellere Geschmacksrichtungen wie Joghurt-Wacholder oder veganes Hafer-Mandel-Heidelbeereis mögen viele. Ganz neu haben wir jetzt Ribisel“, weiß Eisverkäuferin Evelyn Hierner. Die selbst übrigens am liebsten dunkle Schoko schleckt.