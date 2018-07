Dieb fand Bankomat-Code in Geldtasche von Opfer

Es war der Glückstag für einen noch unbekannten Taschendieb: Er stahl am Nachmittag in einem Geschäft in Mattighofen einer Kundin (63) aus Schalchen die Geldtasche, um an ihr Bares zu kommen. Doch er fand nicht nur ein paar Scheine, wie er erwartet hatte, sondern neben zwei Bankomatkarten praktischerweise auch gleich die dazu passenden Codes.