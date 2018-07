Rücknahme von Flüchtlingen: Union ist guter Dinge

In Deutschland hat sich Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Samstag zuversichtlich gezeigt, dass in der Asylfrage die angestrebten bilateralen Abkommen mit Griechenland und Italien gelingen werden. In diesem Fall wäre ein Vertrag mit Österreich über die umstrittene Rücknahme von Flüchtlingen hinfällig: „Dann würde sich die Frage eines Vertrags mit Österreich in der Tat kaum stellen.“