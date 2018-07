Gefährliche Rettung bei Nebel und Nässe in Kaprun

„Wir haben den Deutschen in eine Vakuum-Matratze und in unsere Universal-Gebirgstrage gepackt. Er war sehr schwer verletzt und wir wussten, dass nur eine Hubschrauber-Bergung eventuell sein Leben retten könnte“, schildert Einsatzleiter Thomas Etzer. Schließlich konnte ein kleines Wetterfenster genutzt werden, um den Mann mittels Tau zu bergen und ins Krankenhaus Zell am See zu fliegen.