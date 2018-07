Mail-Betrüger locken mit Erbe und Gewinn

Datenschutzgrundverordnung hin oder her - die Flut an unerwünschten Mails lässt sich so nicht eindämmen. Derzeit werden auch Oberösterreicher wieder von mehreren Mail-Betrügern belästigt. Die einen locken mit Steuerrückzahlungen vom Finanzamt, andere mit einem unerwarteten Erbe oder auch mit Glücksspielgewinnen.