Hallwang sorgt sich um die Kinder

Einstimmig hat die Hallwanger Gemeindevertretung den Kauf eines Grundstücks direkt hinter dem Kindergarten beschlossen. Hier sollen vier Krabbelgruppen entstehen. Derzeit hat die Gemeinde noch kein eigenes Angebot für die Ein- bis Dreijährigen. Das wird sich mit dem Neubau in den kommenden zwei Jahren ändern. Nach der Ausschreibungsphase könnte im September 2019 mit den Arbeiten begonnen werden. „Dann wären die Krabbelgruppen mit dem Herbst 2020 fertig“, sagt Bürgermeister Johann Ebner. Die Zahl der Betreuungsplätze würde sich damit schlagartig von derzeit 148 auf 223 erhöhen. „Drei der vier Gruppen würden wir sofort anbieten. Wenn der Bedarf das ist, auch gleich die vierte“, so der Ortschef. Mit der Fertigstellung entsteht „ein tolles Angebot für die Ein- bis Sechsjährigen.“ 6600 Quadratmeter, inklusive großzügiger Bewegungsflächen, stehen dann insgesamt für die Kinder zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Jüngsten frühzeitig und fließend an die nächstfolgende Betreuungseinrichtung akklimatisieren können.