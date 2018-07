2x2 Meet & Greet mit Julian Marley gewinnen!

Ein echte Highlight erwartet das Wiener Publikum mit dem Musiker, Visionär, Künstler und Aktivisten Julian Marley. Ihm wurde der großartige künstlerische Geist seines Vaters Bob Marley sichtlich in die Wiege gelegt. Schon mit fünf Jahren nahm er seine erste Demo in Kingston, Jamaica auf. Geboren ist Julian aka „Ju Ju“ in England, doch seine Seele zog ihn immer wieder nach Jamaica zu seinen Brüder und zu ihrem gemeinsamen musikalischen Aufstieg.