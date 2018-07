Ärztliche Versorgung gesichert

Wie Ärzte- und Kassenvertreter in Graz bestätigten, fließen allein 12 Millionen mehr in die hausärztliche Versorgung. Das ist eine zehnprozentige Steigerung. Die damit verbundene Hoffnung: Allgemeinmedizinische Kassenstellen in der Steiermark sollen wieder leichter besetzbar sein, um die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung zu sichern.