Tausende Steirer ohne Strom

Die erste Unwetterfront entlud sich schon am Donnerstagnachmittag über dem Wechsel. Hagel richtete dort schwere Schäden an, betroffen war zum Beispiel St. Lorenzen am Wechsel. Hagelunwetter gab es auch im Großraum Pischelsdorf und im oberen Feistritztal. Auch in Hallersdorf musste die Feuerwehr ausrücken.