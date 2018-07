13 Pförtner-Ampeln sollen den Regen-Stau vermeiden

„Insbesondere an Schlechtwettertagen im Juli und August stehen wir erneut vor der Aufgabe, einen Verkehrszusammenbruch durch Tagesgäste, die mit dem Auto in die Stadt Salzburg kommen, zu vermeiden“, sagt Planungsstadtrat Johann Padutsch. „Auch heuer haben wir dafür bis zu dreizehn Dosierampeln an allen Einfahrtsrouten zur Verfügung. Sie werden nach und nach vollautomatisch - je nach Auslastung der Mönchsberggarage - als ‚Pförtner‘ geschaltet, um während der Festspielzeit nur so viele Fahrzeuge hereinzulassen, wie die Stadt verträgt. Dabei ist jedenfalls eine Überstauung der Busspuren zu vermeiden, sodass sichergestellt ist, dass der ÖV am Stau vorbei vorfahren kann.“