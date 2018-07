Ferienbeginn: Vorbereitung aufs Stau-Wochenende

Nicht nur 73.000 Schüler in Salzburg verabschieden sich an diesem Freitag in die Sommerferien, insegsamt rund 650.000 Schüler in Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten erhalten heute ihre Zeugnisse. Da auch in Teilen Deutschlands und der Niederlande die Ferien beginnen, rechnen die Autofahrerclubs auf den Transitrouten Richtung Süden mit Verzögerungen. Sprich: Salzburg droht wieder zum Stau-Hotspot zu werden. Die Experten sind vorbereitet.