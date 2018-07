Fulminanter Start für das Electric-Love-Festival

Eine große Überraschung hatte er auch noch mit im Gepäck: Denn er lud die Bürgerkorpskapelle Hallein ein. Rund 40 Musiker reisten von der Salinenstadt in den Flachgau. „Das Ganze ist relativ spontan entstanden. Bei einigen war zuerst schon Skepsis da, es ist ja doch eine ungewöhnliche Anfrage. Aber es ist auch eine super Chance für uns, vor so vielen Leuten zu spielen“, so der Obmann Stefan Russegger. „Wir können zeigen, dass Blasmusik vielseitig ist“, sagte er weiter. Eine Herausforderung war es aber allemal, denn auf der Bühne war der Platz beschränkt.