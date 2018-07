Donau-Radeln: Es muss nicht immer Passau-Wien sein

Es lohnt, das Rad für eine Besichtigung des neuen Urmuseums in Blaubeuren abzustellen und drinnen die aus einem Mammutstoßzahn geschnitzte, 40.000 Jahre alte Venus vom Hohle Fels zu bewundern. Die nur sechs Zentimeter hohe, beeindruckend fein gearbeitete Figur wurde erst vor zehn Jahren entdeckt, gleich in der Nähe drei Elfenbeinflöten, die ältesten bekannten Musikinstrumente der Welt. Archäologen diskutieren, ob die üppige, aber fast kopflose Venus ein Fruchtbarkeitssymbol oder das erste „Pin-up-Girl“ der Urgeschichte war. Doch sie allein lohnt schon die Radtour an der jungen Donau (oder doch dem Krähenbach?). In Kombination mit idyllischer Landschaft, perfekten Radwegen, kulinarischen Köstlichkeiten und anderen Sehenswürdigen am Weg ein wahrer Geheimtipp für Genuss-Strampler!