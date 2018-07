Dreiste Einbrecher trieben auf Alm ihr Unwesen

Laut Polizei schlugen die Unbekannten in der Nacht auf Donnerstag zu. Nachdem die Täter die Getränkekasse aufgebrochen hatten, stiegen sie über ein Fenster in die Hütte ein und stahlen daraus noch Geldbörsen und zwei Stangen Zigaretten. Der Schaden beträgt fast 1000 Euro. Mögliche Zeugenhinweise an die PI Lans unter 059133 / 7116 werden erbeten.