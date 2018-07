Aus Versehen: Mädchen erschießt mit Sportbogen Reh

In Deutschland hat ein 14-jähriges Mädchen vermutlich aus Versehen mit einem Sportbogen ein Reh erschossen. Die Eltern des Teenagers meldeten sich bei der Polizei, nachdem das Tier am Mittwoch tot aufgefunden worden war. Wie die Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte, hatte ein Vater mit seiner Tochter den Bogen eingeschossen, als der für das Tier tödliche Vorfall passierte.