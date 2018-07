Berlinerin (30) bei Vergewaltigungsversuch getötet

Am 25. Mai hatte Melanie R. ihre Wohnung, in der sie auch arbeitetete, verlassen, um im Grünen eine Pause zu machen, sich zu sonnen oder zu lesen. Es sollten die letzten Stunden in ihrem kurzen Leben werden, denn noch am selben Nachmittag oder Abend wurde die 30-Jährige getötet - erstickt, um eine versuchte Vergewaltigung zu verdecken.