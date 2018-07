Der neue Chef setzt auf mehr Effizienz

Ganz einfach: Es hat sich die Möglichkeit ergeben, hier tätig zu werden. Plus, dass mir Österreich als Heimatort sehr gut gefällt. Ich bin so näher an der Familie. Zum Vergleich: Früher war der Hauptsitz des Unternehmens rund 7500 km weit weg, jetzt fahr ich nur noch 30 Kilometer. Mein Sohn ist ganz überrascht und genießt es, wenn ich ihn am Freitag von der Schule abhole.