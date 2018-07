Der „frustrierte alte Mann“ wurde gekündigt

Das dürfte aber nichts mehr werden: Denn „der frustrierte alte Mann“, wie Stöckl ihn im Juni nannte und dessen Abberufung schon seit längerem im Raum stand, kassierte prompt am Abend des selben Tages seine „Kündigung“: „Ich hab am Dienstagabend einen eingeschriebenen Brief mit meiner Abberufung bekommen. Ich bin offenbar mit unangenehmen Fragen aufgefallen“, berichtet Bucek, der das Schreiben als persönlich motiviert sieht: „Ich habe meine Aufsichtspflicht mit meiner Anfrage wahrgenommen. Immerhin geht es um einen Vertrag, der meines Vernehmens nach zwischen einer und drei Millionen schwer ist“.