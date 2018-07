Nena rockte Römerstadion

5000 Fans hatten sich zum (ausverkauften) Konzert am Mittwoch im Römerstadion von Wagna angesagt. Sie alle wollten mit den legendären „99 Luftballons“ sowie „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ oder „Nur geträumt“ zurück in die gute, alte Popgeschichte. Nena, übrigens als Gabriele Susanne Kerner in Hagen geboren, hat sich noch nicht abgenützt. Im Gegenteil - sie liefert ja auch neues Material, das auch live (erfolgreich) eingebaut wird. Auch wenn sie nicht müde wird zu betonen, dass „auf Tour auch gefeiert werden“ müsse, kommt sie, was das Catering betrifft, auf der ganz gesunden Seite daher.