Polizeihubschrauber musste Wanderer (23) retten

Ein 23-jähriger Wanderer aus dem Burgenland kam am Mittwoch beim Abstieg von der sogenannten Almmauer in Richtung Hieflau vom Weg ab und geriet in steiles, felsdurchsetztes Gelände. Als er nicht mehr weiter absteigen konnte, setzte er einen Notruf ab. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers rettete den 23-Jährigen mittels Taubergung und flog ihn ins Tal.