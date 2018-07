Auf ein Überholmanöver folgte tödlicher Sturz

Ein 29-jähriger Deutscher kam am Mittwoch bei einem Motorradunfall auf der B 95 in Turrach (Ortsteil Tratten) ums Leben. Er war als Mittlerer einer Dreiergruppe unterwegs, überholte dann seinen Vordermann und kam in der darauffolgenden Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und landete schließlich im Straßengraben. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.