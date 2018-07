Freie Fahrt auf drei Spuren

Ein neuer Vorstoß von FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer stößt jetzt auch bei der schwarz-grün-pinken Landesregierung in Salzburg auf großes Wohlwollen.

Konkret geht es um sein Vorhaben, den Pannenstreifen auf der A4, der Ostautobahn, entlang eines vier Kilometer langen Teilabschnitts im Falle eines Staus künftig teilweise für den Verkehr freizugeben. „Die temporäre Freigabe des Pannenstreifens ist eine international bewährte Antwort auf die aktuellen Herausforderungen durch das steigende Mobilitätsbedürfnis“, verkündete Hofer dazu am Mittwoch per Aussendung.

Eine gute Idee, meint VP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und will daher jetzt auch eine Pannenstreifen-Freigabe in Salzburg prüfen. Eine mögliche Teststrecke hat er bereits ins Auge gefasst: die A1 zwischen Salzburg-Nord und Wallersee. „Wenn das Pilotprojekt auf der Ostautobahn funktioniert, wollen auch wir auf einem Teilstück den Pannenstreifen öffnen. Die Freigabe schafft rasch mehr Kapazität und unterstützt dadurch einen besseren Verkehrsfluss.“

Aktuell befindet sich das Land deswegen in Feinabstimmungen mit der Asfinag, schon ab 2019 könnten die dafür notwendigen Arbeiten anlaufen. „Wir brauchen vor Inkrafttreten mehr Pannenbuchten, aber das dürfte kein Problem sein. Wir werden uns um eine rasche Umsetzung bemühen“, ist Schnöll zuversichtlich. Die Pannenstreifen-Freigabe stellt im Gegensatz zum Neubau zusätzlicher Spuren eine rasch umsetzbare und wirtschaftliche Möglichkeit für mehr Kapazitäten und weniger Stau dar, betonte die Asfinag.