Autofahrer in Menschenmenge gerast: Ein Toter

Dramatischer Vorfall mit Taxi in Moskau

Am Eröffnungswochenende der Fußball-WM in Russland war ein Taxifahrer in Moskau in eine Menschenmenge gefahren und hatte mehrere Fans verletzt. Die Behörden sprachen von einem Unfall - der Fahrer habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, erklärte das Innenministerium. Videoaufnahmen lassen allerdings bei vielen Menschen Zweifel aufkommen. Der Fahrer wurde festgenommen.