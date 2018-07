Steirische FPÖ traf sich mit Flüchtlingen in Weiz

Nach einem Treffen im FPÖ-Landtagsklub in Graz gab es am Mittwoch den Gegenbesuch in Weiz. Drei Flüchtlinge, unter anderem aus Afghanisten, waren dabei und erzählten den Freiheitlichen ihre Lebensgeschichten. „Unser Standpunkt hat sich nicht verändert. Die Integration von Asylwerbern macht wenig Sinn, weil die Mehrzahl in ihre Heimatländer zurück muss“, so Philipp Könighofer von der FPÖ. „Uns ist die Einhaltung von Gesetzen wichtig. Negative Asylbescheide müssen vollzogen werden.“