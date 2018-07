Wenn Mama die Party rockt: „How To Party With Mom“

Ob man eine Mutter haben will, die in der Institutsbibliothek einen Quickie schiebt - und das mit dem Schulbeau - ich weiß nicht Zum Fremdschämen gibt es jedenfalls genug Gelegenheiten! Wie „unschuldig“ war hingegen „American Pie“. Warum McCarthy ihr unbestrittenes Comedy-Talent gar so plump ins Treffen führt, ist die Frage. Infantile Gags & grenzwertiger Klamauk retten die Story nicht.