Panzerhalle erwartet die Internet-Stars

An die 20 Influencer, Stars aus der Online-Welt, kommen am Samstag, 7. Juli, in die Panzerhalle nach Salzburg. Die große Bühnenshow startet um 12 Uhr. Ab 13 Uhr stehen ChaosFlo44 und Co. für Autogramme, Selfies und ein kurzes Pläuschchen bereit. Mit dabei sind iBlali, Celina Blogsta, Betaboxerfii, Vanessa Dollinger, Lisa von MeineVersion, Jani G. und viele weitere. Alle sind Helden der Jugend, haben eigene Youtube-Kanäle, posten auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken. Und wer bereits viele Fans hat, verdient damit seinen Lebensunterhalt. Einer von ihnen ist der 27-jährige Daniel Fila, der es vor allem mit lustigen Videos zu den verschiedensten Themen auf über 100.000 Followern auf Youtube gebracht hat. „Aber eigentlich habe ich mit klassischen ,Let’s Play Videos’ von Computerspielen angefangen“, sagt der gebürtige Oberösterreicher. Durch einen Bekannten ist er damals dazu gekommen.

Manche seiner Clips werden über 200.000 Mal aufgerufen. „Manchmal verstehe ich auch nicht warum, aber es ist toll, wenn es den Fans gefällt“, so Fila, der gerne Shirts des gleichnamigen Sportartikelherstellers trägt. „Einen Vertrag oder eine Kooperation gibt es mit der Firma nicht. Aber sie können sich natürlich gerne melden“, sagt er mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Sein Geld verdient er, wie alle Influencer, über Werbung in den Videos, Fan-Artikeln und Kooperationen mit Firmen. „Ich war zum Beispiel für Hofer bei der Formel 1. Das war schon sehr cool.“ Neben Youtube entwickelt sich auch Instagram zu einer immer wichtigeren Plattform für die Online-Stars. Seit kurzem können darauf nicht nur Fotos sondern auch Filme hochgeladen werden. Fila: „Eigentlich ist Instagram TV Youtube im Hochformat. Normalerweise verwenden wir einen Bildausschnitt von 16:9. Bei Insta ist es 9:16. Das eröffnet neue Möglichkeiten und ich stelle dort kürzere Clips online.“