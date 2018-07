„Alice im Wunderland“ bezaubert in Mödling

Die Uraufführung des Musicals Alice im Wunderland findet am 18. Juli 2018 um 18:00 Uhr im Stadttheater Mödling statt. City4U ist nach den ersten Kostproben begeistert und überzeugt, dass die Zuseher ganz Großartiges erwarten dürfen! Tipp der Redaktion: Unbedingt Karten checken! Diese sind in allen Raiffeisenbanken in Niederösterreich und Wien, sowie in der Stadtgalerie (Tel.: 0660/823 40 10 (Mo-Fr 9-12 Uhr) und unter aliceimwunderland@diestadtgalerie.at erhältlich.