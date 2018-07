„Upside down-Bikinis“ sind sexy Bademoden-Trend

Der Sommer ist nun wieder zurückgekehrt nach einer kurzen Auszeit und bei 30 Grad im Schatten ist es natürlich am schönsten im Badeoutfit am See oder Strand. Wer sich keinen neuen Bikini kaufen möchte, aber trotzdem einen neuen, sexy Look vorführen möchte, der kann dem neuen Instagram-Trends der „Upside Down-Bikinis“ folgen. Das Oberteil aus dem Vorjahr einfach verkehrt herum anziehen - voila! Gut für die Umwelt ist der Trend obendrein.