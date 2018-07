Blogger boten Mega Action beim Twister-Battle

Leonie-Rachel zählt zu den Blogger-Urgesteinen der Stadt. Wer ihre Beiträge verfolgt, weiß, dass sie keine typischen Lifestylethemen bearbeitet, ihr Blog hat Herz und Seele und ihren Fans gefällt‘s. Sie ist unter ihrem Leitsatz „I blog because I‘m not a good rapper“ bekannt und ist seit 2005 in dem Business. Witzig, emotional und herzhaft - das ist Leonie.